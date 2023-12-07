قال ان توجه بلده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية “مستمرّ رئيس وزراء إسبانيا.. نرفض إزدواجية المعايير بين أوكرانيا وفلسطين بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين.. شوقي الطبيب يرفع شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية في زيارة نادرة.. بوتين في جولة بين السعودية والإمارات صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 15523 والجرحى إلى 41316 صحيفة أمريكية: تكشف عن تراجع ادارة بايدن في ضرب مليشيا الحوثي ردا على استهدافة للسفن بالبحر الأحمر تقرير أممي: انعدام الأمن الغذائي لا يزال منتشراً على نطاق واسع في اليمن العليمي يشيد بالمجلس الوطني الحضرمي في توحيد أبناء المحافظة مليشيا الحوثي تعذب سجين داخل قسم شرطة عقب اعتقاله في إب تُقدر بمليارات الدولارات.. ماذا تعرف عن ثروات غزة الهائلة التي يحاول الاحتلال سرقتها؟ تقرير لاعب الرأس الأخضر: صلاح جعلني أصرخ.. ولن أعامله بـ"احترام"
قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، إن مسؤولون كبار بإدارة الرئيس الأمريكي بايدن يتفقون على أن ضرب الحوثيين خطوة خاطئة بالوقت الحالي.
وأضاف المسؤولون، إن ضباط عسكريين أمريكيين اقترحوا ردا أقوى إزاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن الضباط صاغوا خيارات للرد على الحوثيين لكنهم لا يروجون لها بنشاط.
ووفقا لصحيفة بوليتيكو، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، فإن هناك اعتقاد أن الحوثيين يستهدفون أصولا إسرائيلية وليس سفنا أمريكية.
وأشارا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تطلع بايدن على خيارت ضرب الحوثيين ولم تقدم توصية بذلك.
وأكد المسؤولون الأمريكيون، إن هناك الكثير في البنتاغون يعتقدون أن الصراع قد تصاعد بالفعل، وفقا للصحيفة الأمريكية.
وخلال الأسابيع الماضية ، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عدة هجمات على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اختطف سفينة في البحر الأحمر، وحذرت السفن الإسرائيلية والمتعاونة معها الاستهداف.