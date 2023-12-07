صحيفة أمريكية: تكشف عن تراجع ادارة بايدن في ضرب مليشيا الحوثي ردا على استهدافة للسفن بالبحر الأحمر

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، نقلا عن مسؤولين، إن مسؤولون كبار بإدارة الرئيس الأمريكي بايدن يتفقون على أن ضرب الحوثيين خطوة خاطئة بالوقت الحالي.

وأضاف المسؤولون، إن ضباط عسكريين أمريكيين اقترحوا ردا أقوى إزاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن الضباط صاغوا خيارات للرد على الحوثيين لكنهم لا يروجون لها بنشاط.

ووفقا لصحيفة بوليتيكو، نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، فإن هناك اعتقاد أن الحوثيين يستهدفون أصولا إسرائيلية وليس سفنا أمريكية.

وأشارا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم تطلع بايدن على خيارت ضرب الحوثيين ولم تقدم توصية بذلك.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، إن هناك الكثير في البنتاغون يعتقدون أن الصراع قد تصاعد بالفعل، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وخلال الأسابيع الماضية ، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عدة هجمات على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اختطف سفينة في البحر الأحمر، وحذرت السفن الإسرائيلية والمتعاونة معها الاستهداف.