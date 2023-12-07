تقرير أممي: انعدام الأمن الغذائي لا يزال منتشراً على نطاق واسع في اليمن

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قال تقرير أممي حديث، إن انعدام الأمن الغذائي لا يزال منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب نصف عدد السكان غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.

وذكر برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير أصدره الأربعاء: "رغم تحسن الأمن الغذائي بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر)، وبنفس الشهر من العام الماضي 2022، إلا أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن".

وأضاف التقرير أن المسح الذي أجراه البرنامج، أظهر أن نحو 51% من الأسر في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (IRG)، و46% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر أكتوبر 2023.

وبينت نتائج المسح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل العائق الرئيسي أمام عدم تمكن معظم الأسر في الحصول على الغذاء الكافي، بالرغم من انخفاض أسعار الوقود، وأيضاً انخفاض مؤشر "الفاو" العالمي لأسعار الغذاء في أكتوبر الماضي بنسبة 0.5% عن الشهر السابق له.

وأوضحت النتائج أن الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء، تجاوزت نسبة 40%، أي عتبة "مرتفعة جدا"، وذلك في 17 من أصل 22 محافظة يمنية، كانت أعلاها في البيضاء بنسبة 73%، تليها لحج بنسبة 66%، ثم الجوف بنسبة 63%، والضالع بنسبة 62%.

ووفقا لرنامج الغذاء العالمي، فإن معدل انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مرتفعاً جداً، حيث "أشار مؤشر الجوع العالمي 2023 إلى أن البلاد تحتل ثالث أعلى درجة في العالم هذا العام".