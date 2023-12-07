العليمي يشيد بالمجلس الوطني الحضرمي في توحيد أبناء المحافظة

الخميس 07 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، بالمجلس الوطني الحضرمي، مؤكدا أن تشكيل وتأسيس المجلس يعد نموذج يحتذى به من قبل الجميع.

وقال العليمي خلال لقائه بأعضاء هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني وعدد من الشخصيات الاجتماعية وممثلي الفعاليات المجتمعية بمحافظة حضرموت. "أن حضرموت بهذه الخطوة التي أقدمت عليها وحدت الصوت الحضرمي وجمعت كافة الطيف الحضرمي في مكون سياسي واحد".

وبارك العليمي، إشهار مجلس حضرموت الوطني وإعلان هيئة رئاسته، متمنياً أن يشكل المجلس رافداً جديداً في منظومة العمل السياسي الوطني، وإضافة نوعية في جبهة الشرعية الدستورية لأجل استعادة الدولة وإحلال السلام والانطلاق في مسيرة التنمية والبناء.

وأشاد بالأدوار الإيجابية التي عرف بها أبناء حضرموت في مختلف محطات العمل الوطني.

ودعا إلى أهمية استيعاب الجميع وتوحيد الجهود من سلطة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني لتوفير الأرضية الصلبة لأمن واستقرار وتنمية المناطق الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة، متمنياً للمجلس التوفيق في مهامه الوطنية بما يخدم محافظة حضرموت والوطن عموماً.