مليشيا الحوثي  تعذب سجين داخل قسم شرطة عقب اعتقاله في إب

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أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على تعذيب شاب معتقل في أحد أقسام الشرطة بمدينة إب، في محاولة منها لانتزاع اعتراف منه بتهمة لم يقم بها، ومنعت أفراد أسرته من زيارته، ضمن سلسلة من جرائم المليشيا بحق أبناء المحافظة.
وقالت مصادر محلية وإعلامية؛ إن السجين "وجدي علي أحمد عبده" تعرض لتعذيب وحشي من قِبل عناصر مليشيا الحوثي، داخل قسم شرطة الشعاب بالمدينة، ما أدى إلى إصابته بعدة جروح خطيرة ومتفرقة في جسده وفقا لوكالة 2ديسمبر.
وبحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي نقلت السجين، عقب تعذيبه، إلى السجن الاحتياطي بالمدينة، ومنعت أسرته من زيارته، بعد أن فشلت في انتزاع الاعتراف منه.