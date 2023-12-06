الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف بيكو لوبيز مدافع شامروك روفرز الإيرلندي ومنتخب الرأس الأخضر أنه صرخ عندما شاهد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر يراوغ أحد اللاعبين، مشيراً إلى أنه لن يعامل الأخير بـ"احترام" زائد عندما يلتقي منتخباهما في كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وتلعب مصر إلى جانب الرأس الأخضر وموزمبيق وغانا، وسيجد لوبيز المولود في إيرلندا نفسه في مواجهة نجم ليفربول الذي يقدم موسماً مذهلاً مع فريقه.

وقال لوبيز في حوار مع صحيفة "آيريش إكسامنر" يوم الأربعاء: منذ وضعتنا القرعة مع مصر وأنا أتابع مباريات محمد صلاح مع ليفربول، لقد جعلني أصرخ وأقول للمدافع "لا تتركه يستلم بقدمه اليسرى" ولكن بالطبع القول أسهل من الفعل.

وأتبع: إنه قوي بشكل لا يصدق، يمكن له تجاوزي بسهولة إذا أعطيته الفرصة، وإذا تركته يستلم بأريحية باستخدام قدمه اليسرى، فهذا الأمر سيكون عواقبه وخيمة.

وختم: صحيح أن مواجهة صلاح صعبة، لكن لن أعامله باحترام زائد، لأنني إذا فعلت ذلك فهذا يعني أنه كسب المواجهة أمامي قبل أن تبدأ.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في ساحل العاج يوم 13 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 11 من فبراير 2024.