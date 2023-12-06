إيلون ماسك يعتزم جمع مليار دولار من أجل مشروعه التالي.. ما هو؟

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يتطلع إيلون ماسك إلى جمع مليار دولار من أجل شركته للذكاء الاصطناعي xAI، ويسعى الرجل المسؤول عن شركات تسلا وإكس وسبيس إكس إلى الحصول على هذا المبلغ من أجل تمويل مشروعه التالي.

ووفقًا لإيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات، جمع ماسك حتى الآن نحو 135 مليون دولار من أربعة مستثمرين لم يذكر أسماءهم، مع إجرائه في 29 نوفمبر لعملية البيع الأولى للأوراق المالية.

ويعني هذا أنه لا يزال بحاجة إلى جمع نحو 865 مليون دولار من أجل تحقيق هدفه البالغ مليار دولار.

وجاء في الإيداع أن ماسك هو مسؤول تنفيذي ومدير xAI. كما أدرج الإيداع جاريد بيرشال ضمن قائمة المديرين التنفيذيين، وهو مدير تنفيذي سابق في جولدمان ساكس وميريل لينش ومورجان ستانلي.

وتطور xAI في الوقت الحالي روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok، وهو رد إيلون ماسك على ChatGPT من OpenAI، أو Bard من غوغل.

ووفقًا لموقعه الإلكتروني، يتمتع Grok بشخصية متمردة ويجيب على الأسئلة المثيرة التي لا تتعامل معها روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي الأخرى.

وكان المنتج قيد التطوير لمدة شهرين فقط، ومن المفترض إصداره في النسخة التجريبية قريبًا لمشتركي +X Premium.

ويتميز روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي بأنه يسحب المعلومات في الوقت الفعلي من إكس من أجل تشغيل بعض استجاباته وتحديث معرفته وتحسين ردوده.

ويوضح الإيداع المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية أن الحد الأدنى للاستثمار المقبول من أي مستثمر خارجي هو مليوني دولار.

وقالت الشركة في الإيداع: "أبرم المُصدر اتفاقية ملزمة وقابلة للتنفيذ من أجل شراء إجمالي المبلغ المتبقي المراد بيعه وبيعه".

يشار إلى أن إيلون ماسك من المؤسسين لمنظمة OpenAI، مع أنه استقال في عام 2018 من مجلس الإدارة.

وانتقد ماسك في الآونة الأخيرة OpenAI، وخاصة بعد طردها لرئيسها التنفيذي، سام ألتمان، في شهر نوفمبر ومن ثم إعادة تعيينه، مما أثار ارتباكًا وقلقًا كبيرًا داخل صناعة الذكاء الاصطناعي.

ولا تعد مسألة جمع 865 مليون دولار أمرًا هينًا، مع أن إيلون ماسك على مستوى التحدي باعتباره واحدًا من الشخصيات القوية في مجال التكنولوجيا، طالما أن المستثمرين المحتملين لم يخافوا من طريقة إدارته لمنصة إكس.