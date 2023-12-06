كتائب القسام تكشف ما فعلته بجيش الاحتلال بعدة محاور اليوم الاربعاء الاحتلال يعترف بهجرة نصف مليون صهيوني منذ بدء عملية طوفان الأقصى صحيفة "هآرتس" العبرية تنشر تحقيقاً يفضح أكاذيب الاحتلال حول عملية طوفان الأقصى - دحض مزاعم قتل الأطفال والحوامل مقاتل التقط سيلفي مع دبابة متفحمة.. شاهد القسام تنشر مشاهد جديدة لتدمير آليات الاحتلال قالت ان نتنياهو يضع منطقة الشرق الأوسط في خطر".. نائبة فرنسية تطالب بلادها بفرض عقوبات على الاحتلال بالأدلّة.. العفو الدولية تكشف استخدام أسلحة أمريكيّة في جرائم حرب في غزّة قال ان إسرائيل تمتلك كل المعلومات عن المدنيين لكنها تستخفّ بأرواحهم.. المرصد الأورومتوسطي ينسف روايات إسرائيل الشهداء الفلسطينيين وزير الأوقاف محمد عيضة ومحافظ تعز في زيارة تفقدية إلى مطار المخا بعد أن عجز عن معرفة أي معلومات عنهم.. الاحتلال يطالب بوصول الصليب الأحمر الدولي إلى أسراه لدى المقاومة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات
قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء، في بيان: “تمكنت القسام من قنص 4 جنود صهاينة في محور شرق مدينة خانيونس وحققت إصابات مباشرة فيهم”.
وأضاف أبو عبيدة: “كتائب القسّام تمكنت من استهداف منزل تحصن فيه جنود الاحتلال بقذيفة أفراد وأسلحة رشاشة في محور شرق مدينة خانيونس”.
وزاد: “تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية في محور شرق مدينة خانيونس”.
وتابع: “تمكنا من قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس”.
وأردف: “كتائب القسّام تستهدف تحشدات للعدو شرق مغتصبة ماجين برشقة صاروخية”.
كما أعلنت كتائب القسام استهداف 12 آلية في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ودبابة في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105، وناقلة جند صهيونية ودبابة ميركافا في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.
وأعلنت كذلك قصف حشود قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في المناطق الشمالية والشرقية لمدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون، وقصف موقع كيسوفيم في غلاف غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.