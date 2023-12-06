كتائب القسام تكشف ما فعلته بجيش الاحتلال بعدة محاور اليوم الاربعاء

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 201

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء، في بيان: “تمكنت القسام من قنص 4 جنود صهاينة في محور شرق مدينة خانيونس وحققت إصابات مباشرة فيهم”.





وأضاف أبو عبيدة: “كتائب القسّام تمكنت من استهداف منزل تحصن فيه جنود الاحتلال بقذيفة أفراد وأسلحة رشاشة في محور شرق مدينة خانيونس”.

وزاد: “تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية في محور شرق مدينة خانيونس”.

وتابع: “تمكنا من قنص جنديين صهيونيين في منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس”.

وأردف: “كتائب القسّام تستهدف تحشدات للعدو شرق مغتصبة ماجين برشقة صاروخية”.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف 12 آلية في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ودبابة في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105، وناقلة جند صهيونية ودبابة ميركافا في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

وأعلنت كذلك قصف حشود قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في المناطق الشمالية والشرقية لمدينة خانيونس بوابل من قذائف الهاون، وقصف موقع كيسوفيم في غلاف غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.