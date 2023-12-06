الاحتلال يعترف بهجرة نصف مليون صهيوني منذ بدء عملية طوفان الأقصى

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أظهرت معطيات لسلطة السكان والهجرة الصهيونية هجرة نحو نصف مليون إسرائيلي منذ بداية الحرب مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة "زمان يسرائيل"، بـ أن 470 ألف إسرائيلي هاجروا من الكيان منذ بداية الحرب، ولا يُعرف بعد إذا ما كانوا سيعودون أو لا.
فيما بيّنت المعطيات تراجعاً كبيراً في أعداد المهاجرين اليهود إلى الكيان منذ بداية الحرب مقارنة بالوضع خلال أشهر السنة الأولى، إذ وصل الكيان 2000 مهاجر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة مع 4500 وصلوا الكيان في كل شهر منذ بداية العام، وهو تراجع بنسبة 70% في نسب الهجرة للكيان.