مقاتل التقط سيلفي مع دبابة متفحمة.. شاهد القسام تنشر مشاهد جديدة لتدمير آليات الاحتلال

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كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، عن مشاهد جديدة من المعارك التي خاضتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التوغل في حي الشجاعية شرقي غزة.
وأظهرت المقاطع التي نشرتها الكتائب مقاتلين وهم يتنقلون عبر المنازل المدمرة، إلى مسافات قريبة من دبابات الاحتلال ويطلقون عليها الصواريخ المضادة للدروع.
وفي وقت سابق، أصدرت الكتائب بلاغات عسكرية، حول تدمير دبابات وآليات للجيش الإسرائيلي، وقنص 6 جنود إسرائيليين في غزة.
وقالت كتائب القسام في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” على منصة “إكس”، الأربعاء، إن مقاتليها “تمكنوا من استهداف 12 آلية إسرائيلية في محور التوغل بمشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة”.
وخلال المقطع المصور الذي نشرته الكتائب، التقط مقاتل صورة “سيلفي” مع دبابة وهي تشتعل، وقال: “لعيون أبو حسين فرحات”، في إشارة إلى قائد كتيبة الشجاعية وسام فرحات، التي أعلن الاحتلال مقتله السبت الماضي.