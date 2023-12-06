وزير الأوقاف محمد عيضة ومحافظ تعز في زيارة تفقدية إلى مطار المخا

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قام وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، ومعه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، بزيارة لمطار المخاء الدولي في الساحل الغربي.

واستمعا من مدير المطار خالد عبد اللطيف إلى شرحٍ مفصل عن طبيعة الأعمال التحضيرية والتجريبية التي تم إجراؤها تمهيدًا لتشغيل المطار أمام الرحلات المحلية والدولية.

وأبدى معالي الوزير شبيبة تطلعه إلى أن يمثل المطار محطة جديدة لتسهيل حركة نقل حجاج ومعتمري بلادنا القادمين من محافظة تعز ولحج وإب والحديدة وغيرها من المحافظات المجاورة.

وأشاد معالي الوزير شبيبة، بما تم إنجازه، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تحققت في زمن الحرب، تجسد مدى العزيمة لدى قيادة المقاومة الوطنية ممثلة بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.