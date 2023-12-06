الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات بريطانيا تحذر السفن من طائرة حوثية مسيرة غربي ميناء الحديدة الفريق بن عزيز يناقش أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والأمن البحري مع قائدي القوات البحرية والجوية المصرية الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي مواطن يمني يصارع الموت في القاهرة عجز عن استكمال علاجه يناشد أهل الخير انقاذه ومد العون له موقع عبري يسرب تسجيلات خطيرة.. أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يفضحون جيشهم وحكومتهم.. فماذا قالوا؟ العليمي يبحث مستجدات الوساطة السعودية ويستمع من المبعوث الأممي الى احاطة عن اتصالاته الأخيرة انفجاران فوق البحر الأحمر وجيش الإحتلال يتحدث عن اسقاط صاروخ أرض أرض واحباط هجوم من اليمن المحافظات المتوقع أن تشهد اجواء شديدة البرودة وصقيع خلال الساعات القادمة.. وذمار تسجل أدنى درجة حرارة ''إجراءات قانونية مشوبة بعيوب جوهرية وخطيرة!'' .. سام تعلق على حكم الإعدام بحق الناشطة العرولي
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة على السواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة والضالع، مع احتمال تكوّن الصقيع أثناء الفجر وساعات الصباح الأولى.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات محافظات لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، إب، المحويت وريمة .
وحسب المركز قد تهب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 15-30 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي والجنوبي ومدخل باب المندب .
وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.3 في ذمار، 2.4 في عمران، 3 في صنعاء، 7.1 في السدة، 10 في المحويت، 10.4 في إب.
ودعا المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار البرودة الشديدة، حاثاً المزارعين ومربي النحل والدواجن ورعاة المواشي إلى اتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من البرودة الشديدة.
ونـبـه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.