الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات بريطانيا تحذر السفن من طائرة حوثية مسيرة غربي ميناء الحديدة الفريق بن عزيز يناقش أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والأمن البحري مع قائدي القوات البحرية والجوية المصرية الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي مواطن يمني يصارع الموت في القاهرة عجز عن استكمال علاجه يناشد أهل الخير انقاذه ومد العون له موقع عبري يسرب تسجيلات خطيرة.. أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يفضحون جيشهم وحكومتهم.. فماذا قالوا؟ العليمي يبحث مستجدات الوساطة السعودية ويستمع من المبعوث الأممي الى احاطة عن اتصالاته الأخيرة انفجاران فوق البحر الأحمر وجيش الإحتلال يتحدث عن اسقاط صاروخ أرض أرض واحباط هجوم من اليمن المحافظات المتوقع أن تشهد اجواء شديدة البرودة وصقيع خلال الساعات القادمة.. وذمار تسجل أدنى درجة حرارة ''إجراءات قانونية مشوبة بعيوب جوهرية وخطيرة!'' .. سام تعلق على حكم الإعدام بحق الناشطة العرولي
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الأربعاء إنها تلقت تقارير عن واقعة تتعلق بما يشتبه أنها طائرة مسيرة غربي ميناء الحديدة في اليمن وطلبت من السفن العابرة للمنطقة توخي الحذر.
كما ذكرت شركة آمبري البريطانية للأمن البحري يوم الأربعاء أنها علمت بواقعة تتعلق بطائرة مسيرة في المنطقة نفسها، مضيفة أنها تحقق في الأمر.
ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة المذكورة التي تأتي بعد سلسلة من الهجمات في مياه منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال الجيش الأمريكي يوم الأحد إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر.
وأعلنت حركة الحوثي في اليمن يوم الأحد مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة
وقالت في بث إن الهجمات جاءت استجابة لمطالب اليمنيين ودعوات من دول إسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ولم يرد الأسطول الخامس الأمريكي بعد على طلب لتأكيد الواقعة.