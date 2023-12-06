الفريق بن عزيز يناقش أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والأمن البحري مع قائدي القوات البحرية والجوية المصرية

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 160

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مباحثات منفصلة مع قائد القوات البحرية المصرية الفريق بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة، وقائد القوات الجوية الفريق طيار أركان حرب محمود فؤاد عبدالجواد، تناولت تعزيز أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والأمن البحري.

وتناولت اللقاءات عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات، وآليات تنسيق الجهود لمواجهة التحديات القومية وبما يساهم في رفع قدرات القوات المسلحة اليمنية للقيام بواجباتها الوطنية والعروبية.

كما جرى التطرق إلى التعاون والتنسيق العملياتي والمعلوماتي في جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وتعزيز أمن الملاحة البحرية الدولية في ظل التهديدات المشتركة التي تمثلها إيران وذراعها تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها، ومخططاتها الساعية لزعزعة الأمن القومي العربي والعالمي.

ونوّه رئيس هيئة الاركان بمواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة الداعمة للشعب اليمني لاستعادة دولته واستقلاله واحلال السلام والاستقرار.. مشيرا إلى القواسم المشتركة الراسخة بين البلدين والجيشين.

معبرا عن الفخر والاعتزاز بمكانة القوات المسلحة المصرية وما وصلت إليه من التقدم، وخصوصا في مجال التصنيع الحربي.

وأعرب رئيس هيئة الأركان عن تطلعه لمزيد من الدعم المصري للقوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل الأكاديمي وفي المجالات اللوجستية والفنية والتقنية، لتعزيز جاهزية وكفاءة القوات البحرية والجوية.

مشيدا بأدوار القوات المسلحة المصرية في جهود الدفاع القومي المشترك وحفظ الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن ومحاربة جرائم التهريب والإرهاب.

حضر معه اللقاءات كلا من: نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء الركن طيار عبدالرحمن الوظري، ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد العابسي، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، ونائب مدير كلية الطيران والدفاع الجوي العميد الركن محسن البكري، والملحق العسكري بالسفارة اليمنية في القاهرة العميد الركن ثابت هيثم.