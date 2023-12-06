الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات بريطانيا تحذر السفن من طائرة حوثية مسيرة غربي ميناء الحديدة الفريق بن عزيز يناقش أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والأمن البحري مع قائدي القوات البحرية والجوية المصرية الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي مواطن يمني يصارع الموت في القاهرة عجز عن استكمال علاجه يناشد أهل الخير انقاذه ومد العون له موقع عبري يسرب تسجيلات خطيرة.. أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يفضحون جيشهم وحكومتهم.. فماذا قالوا؟ العليمي يبحث مستجدات الوساطة السعودية ويستمع من المبعوث الأممي الى احاطة عن اتصالاته الأخيرة انفجاران فوق البحر الأحمر وجيش الإحتلال يتحدث عن اسقاط صاروخ أرض أرض واحباط هجوم من اليمن المحافظات المتوقع أن تشهد اجواء شديدة البرودة وصقيع خلال الساعات القادمة.. وذمار تسجل أدنى درجة حرارة ''إجراءات قانونية مشوبة بعيوب جوهرية وخطيرة!'' .. سام تعلق على حكم الإعدام بحق الناشطة العرولي
أجرى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مباحثات منفصلة مع قائد القوات البحرية المصرية الفريق بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة، وقائد القوات الجوية الفريق طيار أركان حرب محمود فؤاد عبدالجواد، تناولت تعزيز أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والأمن البحري.
وتناولت اللقاءات عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات، وآليات تنسيق الجهود لمواجهة التحديات القومية وبما يساهم في رفع قدرات القوات المسلحة اليمنية للقيام بواجباتها الوطنية والعروبية.
كما جرى التطرق إلى التعاون والتنسيق العملياتي والمعلوماتي في جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وتعزيز أمن الملاحة البحرية الدولية في ظل التهديدات المشتركة التي تمثلها إيران وذراعها تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها، ومخططاتها الساعية لزعزعة الأمن القومي العربي والعالمي.
ونوّه رئيس هيئة الاركان بمواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة الداعمة للشعب اليمني لاستعادة دولته واستقلاله واحلال السلام والاستقرار.. مشيرا إلى القواسم المشتركة الراسخة بين البلدين والجيشين.
معبرا عن الفخر والاعتزاز بمكانة القوات المسلحة المصرية وما وصلت إليه من التقدم، وخصوصا في مجال التصنيع الحربي.
وأعرب رئيس هيئة الأركان عن تطلعه لمزيد من الدعم المصري للقوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل الأكاديمي وفي المجالات اللوجستية والفنية والتقنية، لتعزيز جاهزية وكفاءة القوات البحرية والجوية.
مشيدا بأدوار القوات المسلحة المصرية في جهود الدفاع القومي المشترك وحفظ الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن ومحاربة جرائم التهريب والإرهاب.
حضر معه اللقاءات كلا من: نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء الركن طيار عبدالرحمن الوظري، ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد العابسي، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، ونائب مدير كلية الطيران والدفاع الجوي العميد الركن محسن البكري، والملحق العسكري بالسفارة اليمنية في القاهرة العميد الركن ثابت هيثم.