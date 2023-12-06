الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات

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رحبت الحكومة اليمنية، بالبيان الختامي حول الشأن اليمني، الصادر عن أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وثمنت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة (سبأ) الحكومية، عالياً التزام الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مشيدة بالجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مع تمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

وعبرت الوزارة، عن تقديرها التام لكافة المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية والمالية المقدمة من قبل الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي..مثمنة مواقف مجلس التعاون الخليجي لمساندتهم وتضامنهم مع الجمهورية اليمنية وحرصهم على وحدة اليمن وامنه واستقراره وسلامه اراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن والمنطقة.