مواطن يمني يصارع الموت في القاهرة عجز  عن استكمال علاجه يناشد أهل  الخير انقاذه ومد العون له

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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ناشد المواطن. عبدة ناصر صالح حزام المتواجد في جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج من مرض خطير في الكبد كل فاعلي الخير مد العون له لاستكمال علاجه.

وكشف المواطن عبده ناصر في حديث خاص لمارب برس انه متواجد في القاهرة منذ اكثر من عام بعد اصابته بمرض في الكبد واوصى الاطباء بزراعة كبد أخرى له.

وأضاف انه خلال تلك الفترة خسر اكثر من خمسين مليون ريال بعد أن باع كل مايملك لاستكمال علاجه، لكنه في هذه المرحلة عجز عن الايفاء بتكليف العلاج باهظة الثمن.

وناشد المواطن اليمني المريض الذي بمر حاليا بوضع خطير في صحته ووضعه المالي من الجهات الرسمية او فاعلي الخير الوقوف معه لاستكمال علاجه.

يشار الى ان المواطن عبده ناصر له عده ابناء في اليمن هو منقطع عنهم مع زوجته " ام الاولاد ". منذ اكثر عام بسبب مرضه.

وعليه فمارب برس تدعو كل من لديه الاستطاعة لتقديم المساعدة مع المذكور اعلاه عليه التواصل مع رقمه الخاص بالقاهره وهو على النحو التالي.

01145179720

والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه..