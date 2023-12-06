العليمي يبحث مستجدات الوساطة السعودية ويستمع من المبعوث الأممي الى احاطة عن اتصالاته الأخيرة

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة سبأ الحكومية ان الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استقبل اليوم الاربعاء،في مقر اقامته بالرياض المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ.

واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الاممي، الى احاطة بشأن اتصالاته الاخيرة المنسقة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمجتمع الدولي لاستئناف عملية يمنية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

وتطرق اللقاء الى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدات الوساطة السعودية من اجل وقف شامل لاطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والاقليمية، والدولية.

و اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم المجلس والحكومة لجهود الامم المتحدة، وولاية ومهام مبعوثها الخاص ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس الامن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

كما اكد ضرورة ممارسة الضغوط القصوى على المليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتوسيع فوائدها الانسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية.