العليمي يبحث مستجدات الوساطة السعودية ويستمع من المبعوث الأممي الى احاطة عن اتصالاته الأخيرة عاجل: انفجاران فوق البحر الأحمر وجيش الإحتلال يتحدث عن اسقاط صاروخ أرض أرض واحباط هجوم من اليمن النشرة الجوية ليوم الأربعاء تحدد المحافظات المتوقع أن تشهد اجواء شديدة البرودة وصقيع خلال الساعات القادمة.. وذمار تسجل أدنى درجة حرارة ''إجراءات قانونية مشوبة بعيوب جوهرية وخطيرة!'' .. سام تعلق على حكم الإعدام بحق الناشطة العرولي بيان هام للحكومة اليمنية تعقيبا على بيان مجلس التعاون الخليجي الأخير بشأن اليمن ميزة انتظرها الكثيرون من اتسآب في هواتف آيفون لأول مرة في تاريخه.. النصر ينهي دور المجموعات بلا خسارة هدف قاتل ومرعب ينقذ أرسنال من عاصفة لوتون تاون خطأ قاتل يكلف النصر السعودي هدفا أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا 48 طائرة مُسيَّرة روسية تهاجم أوكرانيا
قالت وكالة سبأ الحكومية ان الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استقبل اليوم الاربعاء،في مقر اقامته بالرياض المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الاممي، الى احاطة بشأن اتصالاته الاخيرة المنسقة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمجتمع الدولي لاستئناف عملية يمنية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
وتطرق اللقاء الى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدات الوساطة السعودية من اجل وقف شامل لاطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والاقليمية، والدولية.
و اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم المجلس والحكومة لجهود الامم المتحدة، وولاية ومهام مبعوثها الخاص ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس الامن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
كما اكد ضرورة ممارسة الضغوط القصوى على المليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتوسيع فوائدها الانسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية.