العليمي يبحث مستجدات الوساطة السعودية ويستمع من المبعوث الأممي الى احاطة عن اتصالاته الأخيرة عاجل: انفجاران فوق البحر الأحمر وجيش الإحتلال يتحدث عن اسقاط صاروخ أرض أرض واحباط هجوم من اليمن النشرة الجوية ليوم الأربعاء تحدد المحافظات المتوقع أن تشهد اجواء شديدة البرودة وصقيع خلال الساعات القادمة.. وذمار تسجل أدنى درجة حرارة ''إجراءات قانونية مشوبة بعيوب جوهرية وخطيرة!'' .. سام تعلق على حكم الإعدام بحق الناشطة العرولي بيان هام للحكومة اليمنية تعقيبا على بيان مجلس التعاون الخليجي الأخير بشأن اليمن ميزة انتظرها الكثيرون من اتسآب في هواتف آيفون لأول مرة في تاريخه.. النصر ينهي دور المجموعات بلا خسارة هدف قاتل ومرعب ينقذ أرسنال من عاصفة لوتون تاون خطأ قاتل يكلف النصر السعودي هدفا أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا 48 طائرة مُسيَّرة روسية تهاجم أوكرانيا
أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي قبل قليل اعترض صاروخ أرض أرض في منطقة البحر الأحمر.
ووفق ما جاء في الخبر العاجل فإن الصاروخ اطلق باتجاه اسرائيل، ويعتقد ان الحوثيين هم من اطلقوا.
ولم يصدر عن الحوثيين شيء حتى لحظة نشر الخبر (الثالثة عصرا).
بالتزامن مع اعلان جيش الإحتلال تحدث الإعلام الإسرائيلي عن انفجاران فوق البحر الأحمر قرب إيلات والاشتباه باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن، فيما دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات على البحر الأحمر.