عاجل: انفجاران فوق البحر الأحمر وجيش الإحتلال يتحدث عن اسقاط صاروخ أرض أرض واحباط هجوم من اليمن

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي قبل قليل اعترض صاروخ أرض أرض في منطقة البحر الأحمر.

ووفق ما جاء في الخبر العاجل فإن الصاروخ اطلق باتجاه اسرائيل، ويعتقد ان الحوثيين هم من اطلقوا.

ولم يصدر عن الحوثيين شيء حتى لحظة نشر الخبر (الثالثة عصرا).

بالتزامن مع اعلان جيش الإحتلال تحدث الإعلام الإسرائيلي عن انفجاران فوق البحر الأحمر قرب إيلات والاشتباه باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن، فيما دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات على البحر الأحمر.