لأول مرة في تاريخه.. النصر ينهي دور المجموعات بلا خسارة

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أنهى النصر السعودي مشاركته في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بلا خسارة للمرة الأولى في تاريخه بعدما تعادل مع الاستقلال الطاجيكي بهدف لمثله يوم الثلاثاء ليبلغ نقطته رقم 14.

وفاز النصر في 4 مباريات متتالية على حساب بيرسبوليس والاستقلال والدحيل "مرتين" قبل أن يتعادل مع الأول والثاني في الجولتين الأخيرتين.

وتعرض النصر إلى خسارة واحدة على الأقل في مشاركاته السابقة بدور المجموعات الآسيوي، مثلما حدث في نسخة 2021 عندما تلقى خسارة مفاجئة أمام الوحدات الأردني 2-1، و2020 أمام العين الإماراتي بهدف دون رد.

وفي نسخة 2019 تلقى الأصفر هزيمتين مبكرتين أمام الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني، وهو ما حدث في نسختي 2011 و2015، علماً بأنه تأهل في الأولى والثانية بينما ودع دور المجموعات في الثالثة.

وعرف النصر أسوأ مشاركاته في دوري أبطال آسيا في نسخة 2016 عندما تلقى 3 هزائم ثقيلة أمام الدحيل القطري (4-0) وذوب آهن (3-0 ذهاباً ومثلها إياباً).