هدف قاتل ومرعب ينقذ أرسنال من عاصفة لوتون تاون

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ابتعد أرسنال 5 نقاط مؤقتا في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه لوتون تاون 4-3 في مباراة مثيرة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة، مساء الثلاثاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 36 نقطة مقابل 31 لليفربول الثاني الذي يحل ضيفا على شيفيلد يونايتد، يوم الأربعاء، و30 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يخوض مباراة قوية خارج ملعبه ضد أستون فيلا الطموح وصاحب المركز الرابع.

نجح أرسنال في افتاح التسجيل عندما استلم بوكايو ساكا الذي كان يخوض مباراته الرقم 200 في صفوف المدفعجية كرة من رمية تماس فتوغل داخل المنطقة ومرر كرة متقنة باتجاه المهاجم البرازيلي غابريال مارتينيلي ليتابعها الأخير داخل الشباك (20) في أول تسديدة بين الخشبات الثلاث للفريقين.

بيد أن لوتون رد بعدها بخمس دقائق عندما ارتقى قلب دفاعه غابريال أوشو فوق الجميع ليسدد كرة راسية بعيدا عن متناول حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا مردكا التعادل لفريقه (25).

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تقدم أرسنال مجددا بعد تمريرة عرضية متقنة من بن وايت تابعها البرازيلي غابريل جيزوس برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة.

ونجح لوتون في إدراك التعادل مجددا بسيناريو مشابه لهدفه الأول عندما ارتقى إليغا لكرة من ركلة ركنية وأودعها الشباك (50).

وسرعان ما أضاف لوتون تاون الثالث بعد هجمة متقنة وصلت فيها الكرة إلى لاعب وسط منتخب إنجلترا وتشلسي سابقا روس باركلي فراوغ مدافعا واطلقها زاحفة مرت من تحت رايا معلنة التقدم لفريقه (57).

لم ينعم لوتون بتقدمه طويلا لأن أرسنال أدرك التعادل بعد دقيقتين بعد تمريرة من غابريال جيزوس باتجاه الألماني كاي كافيرتس الذي انفرد بحارس لوتون وسجل في مرماه (59).

ورمى أرسنال بكل ثقله للخروج بنقاط المباراة الثلاث وكان له ما أراد في الثانية الأخيرة من المباراة عندما ارتقى ديكلان رايس وسدد كرة برأسه داخل الشباك (90+7)