48 طائرة مُسيَّرة روسية تهاجم أوكرانيا

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم (الأربعاء) إن روسيا أطلقت 48 طائرة مُسيَّرة هجومية خلال الليل على أوكرانيا، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 41 منها قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأضافت القوات الجوية أن جميع الطائرات المُسيَّرة الهجومية إيرانية الصنع من طراز «شاهد»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم تذكر ما حدث للطائرات المُسيَّرة التي لم يتم إسقاطها، أو ما إذا كانت هناك أي أضرار ناجمة عن الهجوم