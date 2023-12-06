بينهم أكثر من 7 آلاف طفل.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 16248

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 16248 شهيدا، وأكثر من 43616 جريحا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفق حصيلة المكتب الإعلامي، فمن بين الشهداء 7112 طفلا و4885 امرأة، فيما بلغ عدد المفقودين 7600، والجرحى إلى أكثر من 43616 منذ بدء عدوان الاحتلال.

وأفاد أنّ الاحتلال ارتكب نحو 77 مجزرة، بعد رفض استمرار الهدنة وراح ضحيتها 1248 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينما ما زال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم.

ولفت بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أنّ عدد الشهداء من الطواقم الطبية بلغ 286، ومن طواقم الدفاع المدني 32 شهيدا، ومن الصحافيين 81. وأشار إلى أنّ عدد المساجد التي دمرها الاحتلال تدميرا كليا بلغ 100 مسجدا، و192 مسجدا تمّ تدميره جزئياً، كما تضررت نتيجة العدوان 3 كنائس.

أما عدد المقرات الحكومية التي دمرها الاحتلال فقد بلغ 121. من جهة ثانية، قال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة إنّه تمّ تدمير عدد من آليات جيش الاحتلال في محاور التقدم شرق خانيونس والقرارة وشرق مدينة غزة، لافتا على أنّهم أوقعوا إصابات محققة

وأضاف “أبو حمزة” نطمئن أبناء شعبنا أن سرايا القدس والمقاومة ما زالت بألف خير وأن المجاهدين في ميادين الاشتباك حاضرون بمعية الله وقوته لصد العدو وأرتال دباباته الحاقدة والساعات القادمة ستشهد مزيداً من الاستبسال والتصدي والتدمير لآلياته المتوغلة, وما النصر إلا من عند الله العزيز الكريم”.