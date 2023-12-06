منتخب اليمن للناشئين يجري تحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا بعُمان

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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تحضيرات مكثفة لمنتخبنا الوطني للناشئين تأهبا لخوض بطولة غرب آسيا التي ستقام في سلطنة عمان، التي ستنطلق في العاشر من ديسمبر الجاري.

وقال الاتحاد اليمني لكرة القدم، المنتخب أجرى مساء الثلاثاء، حصة تدريبية في ملعب العمودي الرياضي بحي السلام بمدينة المكلا شملت بعض الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية.

ومن المقرر أن يسافر منتخب اليمن للناشئين نهاية هذا الأسبوع والتوجه إلى دولة سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين، ضمن مجموعته مع العراق وعمان ولبنان التي تنطلق في العاشر من ديسمبر 2023.