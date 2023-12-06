موقع امريكي.. واشنطن تضع سيناريوهات ما بعد الحرب على غزّة

الأربعاء 06 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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قال موقع بوليتيكو الأمريكي إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضع خطة متعدّدة المراحل لقطاع غزّة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف الموقع عن مسؤولين أمريكيين أنّ الخطة تتمحور حول سيطرة سلطة فلسطينية متجدّدة على القطاع في نهاية المطاف على الرغم من أنّها قد تضع الولايات المتّحدة في مسار تصادمي مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترفض هذا المقترح، حسب ما نقله موقع شبكة الجزيرة.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنّ مسؤولين من وزارة الخارجية والبيت الأبيض عقدوا اجتماعات مشتركة لصياغة الخطة ويرون أنّ الخيار الأكثر قابلية للتطبيق هو عودة قطاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية التي تحكم حاليا أجزاء من الضفة الغربية لكنها تعاني منذ فترة طويلة من مزاعم فساد وعدم كفاءة بحسب موقع بوليتيكو.

وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية فإنّ مراحل الخطة هي إعادة إعمار القطاع ثم وجود قوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة في أعقاب الحرب مباشرة تليها سلطة فلسطينية” متجددة” تتولى إدارة القطاع.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إنّ الولايات المتحدة تريد أن يكون هناك هيكل أمني فلسطيني في غزة بعد الصراع ما يتطلب تقديم المشورة لقوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة حينما تتحكم في القطاع.

وبحسب موقع بوليتيكو فإنّ المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أن يستمر القتال العنيف في غزة لعدة أسابيع أخرى كما أنّ الأفكار التي تشملها الخطة وليدة وتخضع للعديد من المتغيرات التي لا يمكن التبنؤ بها.

وقال مسؤول أمريكي إنّه في حين بدت الدول العربية مترددة أو غير راغبة تماما في إرسال قوات لغزة، فقد بدا البعض في المحادثات الأخيرة أكثر انفتاحا على الفكرة كما أن إدارة بايدن استبعدت إرسال قوات أمريكية إلى غزة