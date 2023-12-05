تفاصيل خطة الكيان الصهيوني لتهجير سكان قطاع غزة الى أوروبا عبر دول عربية مأرب :حزب الرشاد ينظم أمسية شعرية وخطابية نصرة للأبطال في غزة العزة ما هي قنبلة SPICE-2000 التي استخدمها الاحتلال في قصف غزة؟ انقسامات خطيرة تضرب مجلس الحرب الصهيوني...هذا ماحدث بين أفراد حراسة نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي مباحثات يمنية مصرية تناقش تعزيز الأمن البحري ومكافحة الإرهاب بوتين يطير إلى الإمارات والسعودية.. وبيان عاجل للكرملين يكشف المهمة أجهزة أمن تعز تلقي القبض على 22 متهما بقضايا جنائية التعاون الخليجي يجدد دعمه للرئاسي اليمني وفقا للمرجعيات الثلاث موقع عبري يتحدث عن تفشٍ خطير لبكتيريا "الشيغيلا" بين جنود الاحتلال داخل غزة قالت إنها مجهولة الهوية ..مليشيا الحوثي تعلن دفن 62 جثة في محافظة صعدة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدمير قنبلة SPICE-2000 الإسرائيلية لأحد المباني في غزة.
وتبعا لشركة "رافائيل" المسؤولة عن إنتاج وتطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية فإن "قنبلة SPICE-2000 توفر قدرات مميزة في التوجيه ودقة الاستهداف، ويمكنها إصابة أهدافها على مدى يتراوح ما بين 60 و100 كلم، فضلا عن أنها مجهزة بنظام ملاحة ذاتي".
وأشارت الشركة إلى "أن قنبلة SPICE-2000 يمكنها أيضا إصابة أهداف متحركة وبدقة عالية باستخدام EO/IR و GPS، ويمكن لهذه القنبلة مطابقة صور الهدف أثناء الحركة وتغيير مسارها بشكل جزئي".
كانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم هذه القنبلة في استهداف قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة عام 2022.
تزن هذه القنبلة نحو 900 كلغ، وكان الاحتلال الصهيوني قد بدأ باستخدامها مع بعض أنواع طائرات "F-16" منذ عام 2006، وعام 2019 اشترت الهند مجموعة من هذه القنابل بقيمة 42 مليون دولار لتستعملها مع طائرات Su-30MKI الروسية الصنع.