بوتين يطير إلى الإمارات والسعودية.. وبيان عاجل للكرملين يكشف المهمة

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في بيانٍ عاجلٍ له، اليوم الثلاثاء، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه غداً الأربعاء إلى الإمارات والسعودية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، لا سيما النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وفي التفاصيل، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: “غداً سيقوم الرئيس بوتين بزيارتي عمل لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كل ذلك سيحدث خلال يوم واحد”.

كما قال بيسكوف، رداً على سؤال عما إذا كان موضوع النفط مدرجاً في جدول أعمال الزيارتين: “كما تعلمون، هذه المناقشات تجرى بصيغة أوبك+، ولكن بالطبع يبقى التنسيق في هذا المجال دائماً على جدول الأعمال”.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي سيبحث خلال جولته العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط، حيث قال: إنه من المسائل التي ستتناولها المحادثات، العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية الملحة، “مما يشمل بطبيعة الحال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن قبل كل شيء، نتحدث عن العلاقات الثنائية”.

وفي ختام تصريحاته، أكد بيسكوف أن بوتين سيستضيف الخميس المقبل، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يأتي إلى موسكو في زيارة تستغرق يوماً واحداً.

وكانت وكالة “تسنيم” الأيرانية، أفادت اليوم بأن رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، سيبحث في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الدولية، وبينها حرب غزة.

وقالت الوكالة: “بدعوة رسمية من الرئيس الروسي بوتين، سيتوجه الرئيس الإيراني صباح الخميس إلى موسكو على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين وممثلي الدوائر التجارية والاقتصادية الإيرانية”.

وأشارت الوكالة إلى أن قضايا العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، إضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية، لا سيما القضية الفلسطينية وأحداث غزة، ستتصدر مباحثات رئيسي في زيارته إلى موسكو والتي ستستغرق يوماً واحداً.

ويذكر أن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، وصل إلى موسكو مساء أمس الاثنين بهدف المشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين.