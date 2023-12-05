مباحثات يمنية مصرية تناقش تعزيز الأمن البحري ومكافحة الإرهاب بوتين يطير إلى الإمارات والسعودية.. وبيان عاجل للكرملين يكشف المهمة أجهزة أمن تعز تلقي القبض على 22 متهما بقضايا جنائية التعاون الخليجي يجدد دعمه للرئاسي اليمني وفقا للمرجعيات الثلاث موقع عبري يتحدث عن تفشٍ خطير لبكتيريا "الشيغيلا" بين جنود الاحتلال داخل غزة قالت إنها مجهولة الهوية ..مليشيا الحوثي تعلن دفن 62 جثة في محافظة صعدة حماس تحذر من مخطط صهيوني وتضع شرطاً للتفاوض مع الاحتلال بعد هجمات الحوثيين الأخيرة.. واشنطن تحدد موقفها من الصراع في اليمن وترسل مبعوثها صوب دول الخليج لاعب ليفربول: صلاح "ضحية".. و"هدوؤه" سبب المشكلة لماذا تتردد واشنطن في الرد على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟ - تقرير
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، القبص على 22 متهما بارتكاب جرائم جنائية يوم أمس الاثنين، بحسب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية.
وقال المركز ان الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 22 متهما في 13 قضية جنائية.
وأضاف أن القضايا تنوعت بين 8 سرقات و5 قضايا إطلاق نار وإيذاء عمدي خفيف ونصب واحتيال وسب وشتم وخيانة أمانة.