أجهزة أمن تعز تلقي القبض على 22 متهما بقضايا جنائية

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، القبص على 22 متهما بارتكاب جرائم جنائية يوم أمس الاثنين، بحسب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية.

وقال المركز ان الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 22 متهما في 13 قضية جنائية.

وأضاف أن القضايا تنوعت بين 8 سرقات و5 قضايا إطلاق نار وإيذاء عمدي خفيف ونصب واحتيال وسب وشتم وخيانة أمانة.