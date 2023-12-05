قالت إنها مجهولة الهوية ..مليشيا الحوثي تعلن دفن 62 جثة في محافظة صعدة

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عن دفن 62 جثة في محافظة صعدة ، قالت إنها “مجهولة الهوية”، فيما لم يستبعد مراقبون أن تكون لمختطفين مدنيين قتلوا تحت التعذيب في سجونها.

وذكرت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، أنه تم دفن 62 جثة مجهولة الهوية، كانت محفوظة في ثلاجات المستشفيات بمحافظة صعدة.

واستقدمت المليشيات عبر ما اسمتها النيابة العامة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحضور عملية الدفن لشرعنة عملية التصفية والدفن، وتقييدها كجثث مجهولة الهوية، فيما لاتزال مئات الأسر تبحث عن ذويهم الذين اختطفتهم المليشيات منذ عدة سنوات دون معرفة مصيرهم.

وفي شهر اكتوبر الماضي، اعلنت مليشيا الحوثي عن دفن 88 جثة أسمتها بـ”مجهولة الهوية” في محافظة الحديدة ورفضت تسليم الجثث لذويهم.

وللعام الرابع على التوالي تواصل ميليشيا الحوثي، دفن المئات من الجثث التي تقول إنها “مجهولة الهوية”، تحت مبرر “تكريمها” و”خطورتها”، وذرائع أخرى دأبت المليشيات على استخدامها منذ المراحل الأولى لعمليات الدفن المستمرة.

وطيلة السنوات الماضية توفي العشرات من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي، جراء التعذيب الوحشي الذي يتلقونه في تلك الزنازين، كما توفي عدد آخر بعد خروجهم بأيام من السجون الحوثية.