حماس تحذر من مخطط صهيوني وتضع شرطاً للتفاوض مع الاحتلال

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قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية: “العدو لا يزال يواصل قصفه بدعم أمريكي وقح وتخاذل دولي لليوم الـ60 على التوالي”.
حماس تحذر
وأضاف حمدان: “مجازر الاحتلال المروعة في حق المدنيين العزل تكشف سلوكه الانتقامي بسبب حجم الخسائر”.
وتابع: “الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية المجازر بفعل تزويدها الاحتلال بالسلاح”.
وزاد: “المجازر الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع غزة، بل تشمل الضفة والقدس”.
وبحسب القيادي في حمـاس فإنه “لا وجود لمناطق آمنة في كل قطاع غزة رغم الادعاءات الأمريكية وترويج الاحتلال”.
وأردف: “الاحتلال لن يفلح في اقتلاعنا من أرضنا وتهجيرنا رغم كل المجازر”، مضيفاً “نحذر من كل مخططات تهجير أهلنا في قطاع غزة”.
حمدان أكمل: “ما يقوم به نتنياهو والجيش الإسرائيلي مقدمة لهزيمته ومحاسبته كمجرم حرب”.
وواصل كلامه: “نتنياهو لم يتمكن من انتزاع صورة انتصار سياسي أو عسكري منذ 60 يوماً”.
فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، قال حمدان: “لا تفاوض إلا بوقف العدوان على غزة ونحمل نتنياهو المسؤولية عن حياة المحتجزين”.
وتابع: “كل من يعطل وصول المساعدات إلى غزة شريك في الجريمة”، متابعاً “ندعو الأونروا ومنظمة الصحة إلى تحمل مسؤولياتهما في الاستمرار بتقديم المساعدات”.