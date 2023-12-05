الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعتبر لويس غارسيا مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح ضحية "هدوئه" ما جعله لا يحصل على التقدير الذي يستحقه في عالم كرة القدم.

ويسير صلاح بشكل رائع خلال الموسم الحالي، إذ سجل 10 أهداف وصنع 6 في 14 مباراة لعبها، بعدما ارتبط بالانتقال من ليفربول الذي يرتبط معه بعقد حتى 2025.



ووصل صلاح إلى هدفه رقم 199 بقميص ليفربول، إذ يحتاج إلى هدف واحد ليكون واحداً من 5 لاعبين في تاريخ النادي الشمالي العريق الذين سبق لهم الوصول إلى هذا الرقم.

ورغم ذلك يقول الإسباني لويس غارسيا لاعب ليفربول السابق لـ"سبورتس كيدا" إن النجم المصري ضحية الهدوء الذي يتسم به، ويضيف: انظر إلى محمد فهو لاعب هادئ جداً، لا يبحث عن إثارة الجدل ولم يدخل في مشاكل ولا يتصدر صفحات الجرائد، ولهذا هو لا يحصل على التقدير اللازم، أحياناً يجب أن تثير الجدل لتحصل على ما تستحق.

وواصل: عندما كانت هناك فرصة لأن يترك النادي، كان الجميع يترقب بحذر، هذا يدل على أهميته البالغة في النادي، أعتقد أن الناس يعرفون أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول خلال الـ50 عاماً الماضية، ولهذا يحبونه.