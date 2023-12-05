دعا لوقفها فورًا.. التهديدات الحوثية للملاحة الدولية والأمن البحري غير مقبولة

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن ذلك يعرّض الملاحة الدولية وحياة أفراد الطواقم البحرية المختلفة للخطر.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يدين بشدة هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن تجارية يوم الأحد ٣ ديسمبر في البحر الأحمر.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات المتكررة تعرض الملاحة الدولية وحياة أفراد الطواقم البحرية المختلفة للخطر.

وأكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن في خليج عدن والبحر الأحمر وذلك وفقا للقانون الدولي. إن التهديدات للملاحة الدولية والأمن البحري غير مقبولة.

وفي هذا الصدد وبالإشارة إلى بيانات وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا الاتحاد الأوروبي الحوثيين إلى الوقف الفوري للتهديدات والامتناع عن شن مزيد من الهجمات على خطوط الشحن الدولية والافراج الفوري عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها الذين احتجزوا بشكل غير قانوني يوم ١٩ نوفمبر وهم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

وذكّر الاتحاد الأوروبي بأهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات للسلم والأمن في المنطقة.