سيدة أعمال صينية تعمل في اليمن تعتنق الإسلام.. شاهد لحظة نطقها للشهادتين

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اعتنقت سيدة أعمال صينية تدعى (قينجان جين) صباح اليوم، الثلاثاء دين الإسلام ونطقت بالشهادتين امام فضيلة الشيخ ياسر بن محمد باعباد خطيب الجامع الكبير بالشحر بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
وتعمل السيدة الصينية كرائدة أعمال وصاحبة شركة القصر الفاخر في شراء وتحضير وتجميد الأسماك من الأسواق المحلية وتصديرها الى الأسواق الصينية.
واشارت السيدة الصينية انها تأثرت بشكل عميق بتعاليم الإسلام ووجدت فيه معاني السلام والقوة الإيمانية الصادقة التي هزت مشاعرها من الثبات والإيمان بالله.
وأضافت أنها تشعر بسعادة وراحة نفسية كبيرة ، معربة عن شكرها للداعين لها للاسلام وعن امتنانها للعلامة ياسر بن محمد باعباد على توجيهه لها وتلقينها للشهادتين وانها شعرت براحة نفسية كبيرة وعزمت أمرها على الإلتزام بتعاليم الاسلام السمحاء.
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