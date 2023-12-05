أبطال آسيا: صدارة مستحقة للإتحاد والهلال

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حافظ فريق الاتحاد السعودي على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على ضيفه سباهان الإيراني بهدفين مقابل هدف، خلال مواجهتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة امس، ضمن ختام منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة.

وافتتح الاتحاد نتيجة اللقاء مبكراً عند الدقيقة 14 عن طريق اللاعب صالح العمري، في حين تمكن سباهان من معادلة النتيجة عند الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني عن طريق اللاعب رامين رضائيان، فيما استطاع الاتحاد ترجيح كفته عبر لاعبه البرتغالي فيلبي جوتا بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 69.

وبهذه النتائج تصدر الاتحاد الترتيب بـ 15 نقطة، وسباهان الإيراني وصيفاً بـ 10 نقاط، والقوة الجوية ثالثاً بـ 10 نقاط ، وأجمك في المركز الأخير بدون رصيد.

كما كسب فريق الهلال السعودي نظيره نساجي مازندران الإيراني بهدفين مقابل هدف، خلال مواجهتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن ختام منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023 – 2024، سجل ثنائية الهلال ميشال ديلغادو في الدقيقة 4، وسالم الدوسري عند الدقيقة 54، فيما أحرز هدف نساجي محمود رحمتي عند الدقيقة 77 .

وبهذه النتيجة أكد الهلال المتأهل إلى دور الـ16 سابقاً، صدارته للمجموعة بـ 16 نقطة، فيما بقي نساجي في المركز الثالث بـ 6 نقاط.