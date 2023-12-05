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الجيش الإسرائيلي يعلن عن أعلى حصيلة يومية في عدد قتلاه بمعارك غزة

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عدد قتلاه في المعارك الدائرة في قطاع غزة، في حصيلة يومية تعد الأعلى منذ بدء التوغل البري في القطاع.

وسمح الجيش الإسرائيلي صباحا، بنشر أسماء 3 قتلى في صفوفه، قضوا أمس الاثنين في معارك قطاع غزة، وهم:

النقيب إيتان فيش 23 عاما من مستوطنة بادويل، الرقيب ياكير يديديا شينكوليفسكي (21 عاما) من مجدل عوز، والرقيب توفال يعقوب تساناني (20 عاما) من كريات جات، والثلاثة ينتمون للكتيبة 53 مدرعات (188).

كذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة مقاتل في دورية نحال وضابط ومقاتل في دورية المظليين، ومقاتل من الكتيبة 53 بجروح خطيرة في معارك متفرقة شمال قطاع غزة.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل النقيب ياهال غازيت (24 عاما) من مستوطنة راكفات، وهو نائب قائد السرية في الكتيبة 53، والرقيب أول احتياط جيل دانييلز، 34 عاما من أسدود، مقاتل في في الكتيبة 6261 من اللواء 261.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن مقاتلا من وحدة دوفدفان، تشكيل الكوماندوز، أصيب بجروح خطيرة في القطاع، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر إلى 406.

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