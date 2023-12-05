حصيلة شهداء غزة ترتفع والإحتلال يقطع الإتصالات والإنترنت

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة، ليرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، إلى 15.899 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين نحو 42 ألفا.

ووفقاً لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا) فقد استهدف قصف اسرائيلي، في وقت لاحق، منزلا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصف ليلي عنيف وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات.

وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس، مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى.

وأعلنت وزارة الاتصالات، عن انقطاع خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والانترنت) في مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الرابعة بشكل متعمد في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي، على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .