تعرف على تفاصيل قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي ومواجهات نارية لليفربول

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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سحبت يوم الأحد، قرعة الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وأسفرت عن صدام قوي بين ليفربول وأرسنال.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة هيدرسفيلد تاون، ومانشستر يونايتد ضد ويغان. وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

أرسنال

ليفربول مانشستر سيتي

هيدرسفيلد تاون ويغان

مانشستر يونايتد توتنهام هوتسبير

بيرنلي سندرلاند

نيوكاسل يونايتد لوتون تاون

بولتون شروزبيري تاون

ريكسهام أو يوفيل تاون ستوك سيتي

برايتون نوريتش سيتي

كرو ألكسندرا أو بريستول روفرز وست هام يونايتد

بريستول سيتي فولهام

ردرهام يونايتد وست بروميتش ألبيون

ألدرشوت تاون أو ستوكبورت كاونتي ساوثهامبتون

ألفريتون تاون أو والسول ويمبلدون أو رامزجيت

إيبسويتش تاون بيتربره يونايتد

ليدز يونايتد ميلوول

ليستر سيتي واتفورد

تشيسترفيلد أو ليتون أورينت شيفيلد ونزداي

كارديف سيتي كريستال بالاس

إيفرتون ميدلسبره

أستون فيلا نوتنغهام فورست

بلاكبول أو فورست بلاكبيرن روفرز

كيمبريدج يونايتد غيلينغهام

شيفيلد يونايتد سوانزي سيتي

موركامب تشيلسي

بريستون نورث إيند كوينز بارك رينجرز

بورنموث كوفنتري سيتي

أوكسفورد يونايتد برينتفورد

ولفرهامبتون بليموث أرغايل

سوتون يونايتد ميدستون يونايتد

ستيفنيدج أو بورت فيل نيوبورت كاونتي أو بارنيت

إيستلي أو ريدينغ هال سيتي

برمنغشهام سيتي وتنطلق مباريات الدور الثالث من المسابقة في السادس من يناير المقبل