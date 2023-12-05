أسعار النفط تعود للارتفاع بعد تصريحات للأمير بن سلمان

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم الثلاثاء وذلك بعد خسائر امتدت لثلاث جلسات، وجاء الارتفاع بعد تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.07% إلى 73.09 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 78.07 دولار للبرميل.

وأمس أنهت عقود النفط التداولات على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 73.04 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود "برنت" بنسبة 1.1% إلى 78.03 دولار للبرميل.

ولقيت الأسعار دعما من تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث قال الاثنين، إن تخفيضات النفط من قبل مجموعة "أوبك+" قد تمتد لما بعد الربع الأول من العام المقبل إذا دعت الحاجة، مؤكدا أن تخفيضات الإنتاج سيتم الالتزام بها بشكل كامل