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كأس الكاف.. الإفريقي ينتصر وينفرد بالصدارة

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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انفرد النادي الإفريقي بصدارة المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بفوزه على مضيفه أكاديمية لوبيتو الأنغولي بنتيجة 3-1 في مباراة الجولة الثانية التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بالملعب الوطني11 نوفمبر بالعاصمة لواندا.

ويدين النادي الإفريقي بفوزه إلى كلّ من بسام الصرارفي الذي سجّل ثنائية في الدقيقتين الـ46 والـ75، وحمدي العبيدي صاحب الهدف الثاني في الدقيقة الـ53، في حين جاء الهدف الوحيد لأكاديمية لوبيتو عن طريق كاشي مبمبو في الدقيقة الـ60.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، فاز دريمز الغاني، اليوم الأحد، أيضا على نادي ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة 2-1.

ويتصدّر النادي الإفريقي الترتيب برصيد 6 نقاط من انتصارين متقدّما على دريمز الغاني وريفرز يونايتد النيجيري (3 نقاط لكلّ منهما)، فيما يقبع نادي أكاديمية لوبيتو الأنغولي في ذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد. ويتأهّل الأوّل والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

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