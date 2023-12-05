حملة حوثية لابتزاز المنشآت السياحية في الحديدة استشهاد جندي من اللواء الثاني تهامة باعتداء حوثي في محور الحديدة مسلسل "قبضة الأحرار".. حماس تكشف تفاصيل "طوفان الأقصى" قبل عام من التنفيذ! تحكيم قبلي ينهي قضية اعتداء قائد أمني انتقالي على محل جوالات في عدن بريطانيا تندد بهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر مسلحون يختطفون شقيق الشيخ "عبدالله الباني" في شبوة لهذا السبب استطلاع: غالبيّة شباب ونساء أمريكا يعارضون الحرب على غزّة صحيفة إسرائيلية : انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجنود الإسرائيليين في غزة مأرب : ندوة فكرية بمأرب تدعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصف في مواجهة مليشيا الحوثي زعيم المعارضة في إسرائيل :نتنياهو تسبب بـ أعظم كارثة في تاريخ البلاد وعليه الرحيل
نفذت مليشيا الحوثي، حملة جبايات واسعة لابتزاز التجار والمنشآت السياحية في محافظة الحديدة الساحلية، التي تشهد هذه الأيام تدفقا للزوار من العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المحافظات الجبلية الخاضعة لسيطرتها.
وأفادت مصادر محلية، بإن الحملة التي بدأتها مليشيا الحوثي أمس الاحد، طالت الفنادق والمطاعم واللوكندات ومحال التصوير والاستديوهات والمكتبات والاكشاك والمحال التجارية.
واوضحت المصادر ان الحملة نفذتها عدة جهات حكومية تابعة للميلشيات بمحافظة الحديدة، بذريعة تحسين جودة الخدمات السياحية وتعزيز الرقابة على المنشآت.
وأشارت إلى إن الحملة كانت مصحوبة بمسلحين حوثيين لإجبار التجار وملاك المحلات على الدفع ومن يرفض يتم اعتقاله حتى وإن لم تكن عليه أي مخالفة.
واكدت المصادر أن الغرض من الحملة هو الجباية والابتزاز بدون حياء ولا خجل وبمجرد أن تدفع تغادر الحملة المكان.