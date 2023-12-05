حملة حوثية لابتزاز المنشآت السياحية في الحديدة

الثلاثاء 05 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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نفذت مليشيا الحوثي، حملة جبايات واسعة لابتزاز التجار والمنشآت السياحية في محافظة الحديدة الساحلية، التي تشهد هذه الأيام تدفقا للزوار من العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المحافظات الجبلية الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت مصادر محلية، بإن الحملة التي بدأتها مليشيا الحوثي أمس الاحد، طالت الفنادق والمطاعم واللوكندات ومحال التصوير والاستديوهات والمكتبات والاكشاك والمحال التجارية.

واوضحت المصادر ان الحملة نفذتها عدة جهات حكومية تابعة للميلشيات بمحافظة الحديدة، بذريعة تحسين جودة الخدمات السياحية وتعزيز الرقابة على المنشآت.

وأشارت إلى إن الحملة كانت مصحوبة بمسلحين حوثيين لإجبار التجار وملاك المحلات على الدفع ومن يرفض يتم اعتقاله حتى وإن لم تكن عليه أي مخالفة.

واكدت المصادر أن الغرض من الحملة هو الجباية والابتزاز بدون حياء ولا خجل وبمجرد أن تدفع تغادر الحملة المكان.