استشهاد جندي من اللواء الثاني تهامة باعتداء حوثي في محور الحديدة

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استشهد جندي من اللواء الثاني تهامة، اليوم الاثنين، إثر أصابته في اعتداء جديد لمليشيا الحوثي الإرهابية بمحور الحديدة.
هذا وقد بعث قائد اللواء الثاني تهامة العميد فؤاد باقاضي، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الشهيد معمر أحمد فضل، الذي استشهد اليوم الاثنين في ميادين الشرف والبطولة بمحور الحديدة، بقذيفة هاون أطلقتها مليشيا الحوثي.
وكان ثلاثة من افراد اللواء قد استشهدوا أمس، بقصف طيران مسّير شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع القوات المشتركة بمحور الحديدة.