تحكيم قبلي ينهي قضية اعتداء قائد أمني انتقالي على محل جوالات في عدن بريطانيا تندد بهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر مسلحون يختطفون شقيق الشيخ "عبدالله الباني" في شبوة لهذا السبب استطلاع: غالبيّة شباب ونساء أمريكا يعارضون الحرب على غزّة صحيفة إسرائيلية : انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجنود الإسرائيليين في غزة مأرب : ندوة فكرية بمأرب تدعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصف في مواجهة مليشيا الحوثي زعيم المعارضة في إسرائيل :نتنياهو تسبب بـ أعظم كارثة في تاريخ البلاد وعليه الرحيل وزير الدفاع المصري:القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة ومخططاً لتصفيتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تتحدث عن المعضلة الأصعب أمام جيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر.. ألفا مجنّد إسرائيلي خضعوا لعلاج نفسي
أنهى تحكيم قبلي قضية اعتداء قائد قوات الطوارئ بمديرية التواهي "عرفات الوكالة"، التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، على محل جوالات تابع لـ"خيري السعدي اليافعي" بالمديرية.
وقالت وسائل إعلام مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، إن شخصيات اجتماعية من محافظة الضالع يتقدمهم اللواء علي مقبل صالح محافظ المحافظة، تقدمت التحكيم، وقدموا اعتذارهم لرجال مكتب السعدي خصوصًا ويافع عموما على ما بدر من اعتداء. وأضافت أن الجميع اتفقوا على قبول الاعتذار وإنهاء القضية مع التشديد على عدم تكرار هذه الاعتداءات.
وكان قائد قوات الطوارئ قد هاجم محل اليافعي، منتصف الشهر الماضي، وتقول مصادر محلية، إن الاعتداء جاء عقب طلب القائد الأمني شراء تلفون بالتقسيط من محلات التاجر الذي رفض ذلك، ليقوم القائد الأمني بالاعتداء عليه رفقة عدد من أفراد القوة التابعة له.
ووفقا للمصادر فإنه وعقب الاعتداء لجأ التاجر إلى قيادي في قوات الانتقالي يدعى أبو هارون اليافعي، والذي حشد مسلحين قبليين تابعين له وهدد باقتحام مقر القوة الأمنية بالتواهي، مطالبا "بتحكيم قبلي يرد الاعتبار للمعتدى عليه"، وهو ما حصل عليه بالفعل بعد تدخل شخصيات قبلية ونافذين.