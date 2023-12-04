تحكيم قبلي ينهي قضية اعتداء قائد أمني انتقالي على محل جوالات في عدن

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أنهى تحكيم قبلي قضية اعتداء قائد قوات الطوارئ بمديرية التواهي "عرفات الوكالة"، التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، على محل جوالات تابع لـ"خيري السعدي اليافعي" بالمديرية.

وقالت وسائل إعلام مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، إن شخصيات اجتماعية من محافظة الضالع يتقدمهم اللواء علي مقبل صالح محافظ المحافظة، تقدمت التحكيم، وقدموا اعتذارهم لرجال مكتب السعدي خصوصًا ويافع عموما على ما بدر من اعتداء. وأضافت أن الجميع اتفقوا على قبول الاعتذار وإنهاء القضية مع التشديد على عدم تكرار هذه الاعتداءات.

وكان قائد قوات الطوارئ قد هاجم محل اليافعي، منتصف الشهر الماضي، وتقول مصادر محلية، إن الاعتداء جاء عقب طلب القائد الأمني شراء تلفون بالتقسيط من محلات التاجر الذي رفض ذلك، ليقوم القائد الأمني بالاعتداء عليه رفقة عدد من أفراد القوة التابعة له.

ووفقا للمصادر فإنه وعقب الاعتداء لجأ التاجر إلى قيادي في قوات الانتقالي يدعى أبو هارون اليافعي، والذي حشد مسلحين قبليين تابعين له وهدد باقتحام مقر القوة الأمنية بالتواهي، مطالبا "بتحكيم قبلي يرد الاعتبار للمعتدى عليه"، وهو ما حصل عليه بالفعل بعد تدخل شخصيات قبلية ونافذين.