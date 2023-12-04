تحكيم قبلي ينهي قضية اعتداء قائد أمني انتقالي على محل جوالات في عدن بريطانيا تندد بهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر مسلحون يختطفون شقيق الشيخ "عبدالله الباني" في شبوة لهذا السبب استطلاع: غالبيّة شباب ونساء أمريكا يعارضون الحرب على غزّة صحيفة إسرائيلية : انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجنود الإسرائيليين في غزة مأرب : ندوة فكرية بمأرب تدعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصف في مواجهة مليشيا الحوثي زعيم المعارضة في إسرائيل :نتنياهو تسبب بـ أعظم كارثة في تاريخ البلاد وعليه الرحيل وزير الدفاع المصري:القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة ومخططاً لتصفيتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تتحدث عن المعضلة الأصعب أمام جيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر.. ألفا مجنّد إسرائيلي خضعوا لعلاج نفسي
نددت الحكومة البريطانية يوم الاثنين بهجمات تعرضت لها سفن تجارية في البحر الأحمر
وحملت إيران المسؤولية بسبب ضلوعها في دعم جماعة الحوثي التي شنت الهجمات.
وأكدت بريطانيا التزامها إزاء ضمان سلامة الملاحة في المنطقة، وفقا لوكالة رويترز. وتعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر يوم الأحد، في هجمات أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها.
وقالت الجماعة إنها شنت الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين.
وأضافت الحكومة البريطانية في بيان، أن "المملكة المتحدة ملتزمة بضمان سلامة الملاحة في المنطقة"، مضيفة أن هذه المياه حيوية للتجارة وأن الأحداث أظهرت أهمية وجود البحرية الملكية هناك.
وذكرت الولايات المتحدة أن الهجمات نفذت "بتمكين كامل من قبل إيران"، وهو نفس الرأي الذي رددته بريطانيا يوم الاثنين.
وقالت بريطانيا "قدمت إيران منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للمسلحين الحوثيين، وهي تتحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها".