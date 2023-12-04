بريطانيا تندد بهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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نددت الحكومة البريطانية يوم الاثنين بهجمات تعرضت لها سفن تجارية في البحر الأحمر

وحملت إيران المسؤولية بسبب ضلوعها في دعم جماعة الحوثي التي شنت الهجمات.

وأكدت بريطانيا التزامها إزاء ضمان سلامة الملاحة في المنطقة، وفقا لوكالة رويترز. وتعرضت ثلاث سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر يوم الأحد، في هجمات أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها.

وقالت الجماعة إنها شنت الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين.

وأضافت الحكومة البريطانية في بيان، أن "المملكة المتحدة ملتزمة بضمان سلامة الملاحة في المنطقة"، مضيفة أن هذه المياه حيوية للتجارة وأن الأحداث أظهرت أهمية وجود البحرية الملكية هناك.

وذكرت الولايات المتحدة أن الهجمات نفذت "بتمكين كامل من قبل إيران"، وهو نفس الرأي الذي رددته بريطانيا يوم الاثنين.

وقالت بريطانيا "قدمت إيران منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للمسلحين الحوثيين، وهي تتحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها".