تحكيم قبلي ينهي قضية اعتداء قائد أمني انتقالي على محل جوالات في عدن بريطانيا تندد بهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر مسلحون يختطفون شقيق الشيخ "عبدالله الباني" في شبوة لهذا السبب استطلاع: غالبيّة شباب ونساء أمريكا يعارضون الحرب على غزّة صحيفة إسرائيلية : انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجنود الإسرائيليين في غزة مأرب : ندوة فكرية بمأرب تدعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصف في مواجهة مليشيا الحوثي زعيم المعارضة في إسرائيل :نتنياهو تسبب بـ أعظم كارثة في تاريخ البلاد وعليه الرحيل وزير الدفاع المصري:القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة ومخططاً لتصفيتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تتحدث عن المعضلة الأصعب أمام جيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر.. ألفا مجنّد إسرائيلي خضعوا لعلاج نفسي
أقدمت عناصر مسلحة اليوم الاثنين، على اختطاف، عمر الباني شقيق الشيخ عبدالله الباني، واثنين من أقاربه، في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.
وقال مصدر مقرّب من أسرة الباني إن عملية الاختطاف تمت فور خروج الشاب الباني من متجره وسط مدينة بيحان العليا، مضيفة أن عملية الاختطاف جاءت بعد المطالبات المستمرة بسرعة استئناف محاكمة المتهمين بقتل الشيخ عبدالله الباني.
وطالبت أسرة الباني النائب العام والسلطة المحلية في شبوة بسرعة الإفراج عن نجلهم المعتقل ظلماً.
كما طالبت الأسرة باستكمال محاكمة القتلة المتهمين باغتيال الشيخ عبدالله الباني. والشيخ الباني، اغتيل على يد عناصر ينتمون لتشكيلات دفاع شبوة المدعومة إماراتيا، يوم عيد الفطر الفائت بعد انتهائه منْ أداء الخطبة.