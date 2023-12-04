الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أقدمت عناصر مسلحة اليوم الاثنين، على اختطاف، عمر الباني شقيق الشيخ عبدالله الباني، واثنين من أقاربه، في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وقال مصدر مقرّب من أسرة الباني إن عملية الاختطاف تمت فور خروج الشاب الباني من متجره وسط مدينة بيحان العليا، مضيفة أن عملية الاختطاف جاءت بعد المطالبات المستمرة بسرعة استئناف محاكمة المتهمين بقتل الشيخ عبدالله الباني.

وطالبت أسرة الباني النائب العام والسلطة المحلية في شبوة بسرعة الإفراج عن نجلهم المعتقل ظلماً.

كما طالبت الأسرة باستكمال محاكمة القتلة المتهمين باغتيال الشيخ عبدالله الباني. والشيخ الباني، اغتيل على يد عناصر ينتمون لتشكيلات دفاع شبوة المدعومة إماراتيا، يوم عيد الفطر الفائت بعد انتهائه منْ أداء الخطبة.