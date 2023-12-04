استطلاع: غالبيّة شباب ونساء أمريكا يعارضون الحرب على غزّة

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات

عدد القراءات 173

كشف استطلاع أمريكي لشركة غالوب للأبحاث، أمس الأحد، أنّ غالبيّة الشباب والنساء في الولايات المتحدة الأمريكيّة لا يؤيّدون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وشارك في الاستطلاع، الذي أجري نوفمبر الماضي، 1013 أمريكيّا.

وذكر الاستطلاع أنّ 52% من النساء لا يؤيّدن الهجمات الإسرائيليّة على غزة، و44% يرين الهجمات “مبرّرة”.

وأشار إلى أنّ 67 % من المشاركين الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما يعارضون الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وحسب النتائج، فإن 50% من المشاركين في الاستطلاع يؤيّدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، بينما لا يؤيّدها 45% .

وكشف الاستطلاع تأييد 71% من الجمهوريّين المشاركين بالاستطلاع الهجمات الإسرائيلية، ومعارضة 23% منهم، في حين أنّ 63% من المشاركين الديمقراطيين بالاستطلاع لا يؤيّدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% يؤيدون ذلك.

ومن جهة أخرى، يؤيّد 59% من الرجال الهجمات على غزة، بينما يعارضها 37% منهم. ووفق الاستطلاع، 61% من الأمريكيين “البيض” يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% منهم رافضون لها.

وفيما يتعلّق بالأعراق الأخرى المشاركة في الاستطلاع، 64% منهم غير موافق على الهجمات، و30% مؤيّد للهجمات.

67% من المشاركين أبدوا رضاهم تقديم الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لإسرائيل والمساعدات الإنسانية لفلسطين. فيما يرى 31% من المشاركين أن بلادهم “قدمت مساعدات أكثر من اللازم” لإسرائيل. ويتابع 72% من البالغين الأميركيين عن كثب سير الهجمات الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مستمرّا على غزة، خلف أكثر من 15 ألف شهيد، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.