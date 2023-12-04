صحيفة إسرائيلية : انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجنود الإسرائيليين في غزة

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت صحيفة "واينت" الإسرائيلية بانتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم إجلاء حوالي 18 جنديا من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا غير عادي في حالات الإصابة بالأمراض المعوية والتسمم الغذائي بين الجنود، بمن فيهم المقاتلون في قطاع غزة.



وأشارت الصحيفة نقلا عن أطباء إسرائيليين يشرفون على علاج المرضى، إلى أن السبب هو مزيج من الطعام الفاسد الذي تم التبرع به للجنود وانعدام النظافة.