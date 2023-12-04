زعيم المعارضة في إسرائيل :نتنياهو تسبب بـ أعظم كارثة في تاريخ البلاد وعليه الرحيل

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تتواصل المطالبات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرحيل عن السلطة، فقد اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بأنه فقد ثقة الشعب وجهاز الأمن و"عليه الرحيل".



"عليه أن يرحل"

وقال لابيد: "من يفشل بهذه الطريقة لا يمكنه الاستمرار"، مضيفا "تم تسجيل اسم نتنياهو على هذه الكارثة، وفقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الناس، فليفعل الشيء الوحيد اللائق الممكن وليرحل.. لقد حان الوقت لهذه الحكومة أن تغادرنا وتعفينا من كونها عقابا".



كما اتهم نتنياهو بأنه المتسبب في "أعظم كارثة في تاريخ البلاد في عهده، عليه أن يرحل عن حياتنا".

مطالبات بالاستقالة فوراً

إلى هذا، نشرت القناة 13 الإسرائيلية استطلاعا للرأي كشف أن 76% من الذين شاركوا أكدوا أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يستقيل فورا أو في نهاية الحرب من منصبه.

وأكد 47% من المشاركين في الاستطلاع أنه يجب على رئيس الوزراء أن يستقيل في نهاية الحرب، فيما أكد 29% أنه يجب عليه أن يستقيل على الفور.

وحسب الاستطلاع، يعتقد 18% فقط أنه على نتنياهو أن يستمر في منصبه بعد الحرب.

كما كشف استطلاع الرأي أن 44% من المشاركين يعتقدون أن نتنياهو هو المسؤول عن الصراعات، و33% يعتقدون أن الجيش هو المسؤول.

انتخابات بعد انتهاء الحرب

ووفق الاستطلاع، دعا 64% منهم إلى إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب، بينما أفاد 26% فقط بأن الحكومة الحالية يجب أن تبقى في السلطة.



وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال 68% من المستطلعة آراؤهم إن السياسات الحالية ليست جيدة، بينما عبر 19% فقط بأنهم راضون بها.

وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في إسرائيل أن 66% من الجمهور يطالبون نتنياهو بالاستقالة من منصبه بعد الحرب.