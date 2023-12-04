وزير الدفاع المصري:القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة ومخططاً لتصفيتها

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي اليوم الاثنين 4 كانون الأول/ديسمبر على ضرورة امتلاك “القوة الرشيدة” لتأمين السلام، كما قال إن القضية الفلسطينية تواجه “منحنى شديد الخطورة” ومخططاً لتصفيتها.

وقال وزير الدفاع في افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2023) بالقاهرة: “لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمّن استمراره، فعالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعاً”، وفقاً لما ذكرته “وكالة أنباء العالم العربي”.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة وتصعيداً عسكرياً غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفيتها”، مشدداً على ضرورة السعي لامتلاك أحدث منظومات التسليح حفاظاً على الأمن “في عالم يموج بالصراعات”.

وقال: “نؤمن بأن امتلاك القوة الرشيدة هو الضمان لاستمرار السلام... من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام”.

وانطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض “إيديكس 2023” في دورته الثالثة خلال الفترة من الرابع حتى السابع من كانون الأول/ديسمبر في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس السيسي وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً تعرض فيها شركات من جميع أنحاء العالم أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح. ويشهد المعرض حضور العديد من الوفود العسكرية.

وقال وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن تنظيم مصر معرض “إيديكس 2023” يأتي في توقيت دقيق يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن مصر حرصت على إتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنُظُم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة في العديد من مجالات التصنيع العسكري.

وأضاف: “نضع في الاعتبار قيام الشركات المنتجة بعرض أسلحة ومعدات بهدف أن تحصل عليها حكومات الدول الصديقة والشقيقة لتدعيم قدرات قواتها المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة تلك الدول مع ضمان عدم امتلاكها بواسطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات، حفاظاً على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، فلا وجود للتنمية إلا بتوفر الأمن والاستقرار”.