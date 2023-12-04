كانوا على علم مسبق بـطوفان الأقصى.. هيئة الأوراق المالية للاحتلال تفتح تحقيقا ضدّ مستثمرين

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات

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ذكرت تقارير إعلامية، أنّ الاحتلال يحقّق في مزاعم باحثين أمريكيين، أنّ بعض المستثمرين ربما كانوا على علم مسبق بعزم حركة حماس مهاجمة الأراضي المحتلة في السابع من أكتوبر.

ووفق المزاعم، استخدم المستثمرون تلك المعلومات لتحقيق أرباح من الأوراق المالية للاحتلال. وتوصّل عمل بحثي أجراه أستاذا القانون روبرت جاكسون جونيور من جامعة نيويورك وجوشوا ميتس من جامعة كولومبيا، إلى حصول عمليات بيع كبرى على المكشوف للأسهم قبل الهجمات التي أشعلت فتيل حرب مستمرة منذ قرابة شهرين.

وأوضح الأستاذان أنّه “قبل أيام من الهجوم، بدا أن المتداولين يتوقّعون الأحداث المقبلة”، مشيرين إلى قلة الاهتمام بصندوق “إي.تي.إف” الإسرائيلي للتداول في البورصة، المُدرج في المؤشر “إم.إس.سي.آي”، والذي “ارتفع فجأة وبشكل ملحوظ” في الثاني من أكتوبر بناء على بيانات من شركة الرقابة المالية (فينرا). وأضافا في تقريرهما المؤلف من 66 ورقة: “قبل الهجوم مباشرة، زاد البيع على المكشوف للأوراق المالية الإسرائيلية في بورصة تل أبيب بشكل كبير”.

من جهتها قالت هيئة الأوراق المالية للاحتلال: “الأمر معروف لدى الهيئة ويخضع للتحقيق من جميع الأطراف المعنية”. رويترز