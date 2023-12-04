المليشيا الانقلابية تدشن موجة جديدة من التعسفات ضد قطاع التعليم في مناطق سيطرتها أبو عبيدة يكشف حصيلة الآليات التي دمرتها القسام وما يحدث على جبهات القتال القيادة المركزية الأميركية تكشف عن ردها بشأن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر رئيس الوزراء : مشكلة المياه في اليمن قضية رئيسية وتهديد فعلي للأجيال اليمنية اليمن تشارك في اجتماع الدورة الوزارية الـ39 لمنظمة التعاون الإسلامي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ينهي زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة دائرة المرأة بحزب الإصلاح تطالب بتمكينها في إدارة المرحلة الانتقالية القادمة ومشاركتها في مفاوضات إحلال السلام في اليمن النائب العليمي يدعو لموقف عربي وإسلامي صارم ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي عدن.. شهادات نساء يمنيات تعرضن لانتهاكات إنسانية جسيمة في 6 محافظات تعرف على من يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة أمم أوروبا
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، عن استهداف قوات العدو الصهيوني متوغلة بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد وتم الاشتباك معها من مسافة الصفر.
وقال أبو عبيدة في تصريحات، إن “مجاهدو القسام استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق”.
وأضاف الناطق العسكري، أن “مجاهدو القسام دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.
وتابع “دمرنا 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة”.