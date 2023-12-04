أبو عبيدة يكشف حصيلة الآليات التي دمرتها القسام وما يحدث على جبهات القتال

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، عن استهداف قوات العدو الصهيوني متوغلة بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد وتم الاشتباك معها من مسافة الصفر.



وقال أبو عبيدة في تصريحات، إن “مجاهدو القسام استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق”.

وأضاف الناطق العسكري، أن “مجاهدو القسام دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.



وتابع “دمرنا 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة”.