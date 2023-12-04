القيادة المركزية الأميركية تكشف عن ردها بشأن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الشرق الأوسط

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قالت الولايات المتحدة الأميركية إن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر تمثل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية والأمن البحري، حيث عرضت الطواقم الدولية للخطر، متهمة إيران بالضلوع في تمكين الحوثيين من شن هذه الهجمات.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أنها تنظر في عدة أشكال للاستجابة المناسبة (للهجمات الحوثية) بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها الدوليين.

وأضافت في بيان «تمثل هذه الهجمات تهديداً مباشراً للتجارة الدولية والأمن البحري، لقد عرضوا حياة الطواقم الدولية التي تمثل بلداناً متعددة حول العالم للخطر، لدينا أيضاً كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الهجمات على الرغم من شنها من قبل الحوثيين في اليمن، تم تمكينها بالكامل من قبل إيران».

وكانت الجماعة الحوثية، تبنت الأحد هجوماً على سفينتين دوليتين جنوب البحر الأحمر، زعمت أنهما إسرائيليتان، في حين قال البنتاغون إن سفينة حربية أميركية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجوم.

وبحسب القيادة المركزية الأميركية، وقعت أمس الأحد أربع هجمات على ثلاث سفن تجارية منفصلة تعمل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، ترتبط هذه السفن بـ14 دولة منفصلة، مشيرة إلى استجابة المدمرة «آرلي بيرك يو إس إس كارني» لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم المساعدة.

الحادثة الأولى كانت في حوالي الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت صنعاء بعد أن استشعرت السفينة كارني هجوماً صاروخياً باليستياً مضاداً للسفن تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفينة «إم في يونتي إكسبلورر»، مما أثر على المنطقة القريبة من السفينة، وفقاً للبيان.

وأشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أن يونتي إكسبلورر سفينة شحن ترفع علم جزر البهاما، وتمتلكها وتديرها المملكة المتحدة، ويعمل بها بحارة من دولتين، وكانت السفينة كارني تقوم بدورية في البحر الأحمر عند لحظة استشعار الهجوم على السفينة يونتي إكسبلورر.

الحادثة الثانية كانت في حوالي الساعة 12 ظهراً وأثناء وجود المدمرة كارني في المياه الدولية، حيث استشعرت وجود طائرة من دون طيار أطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن واستطاعت إسقاطها، وأضاف البيان «كانت الطائرة من دون طيار متجهة نحو المدمرة كارني رغم أن هدفها النهائي غير واضح، لا يمكننا في الوقت الحالي تقييم ما إذا كانت المدمرة هدفاً للطائرة من دون طيار، لم تقع أي أضرار بالسفينة الأميركية أو إصابات بين أفرادها».

وفي هجوم منفصل في حوالي الساعة 12:35 ظهراً أفادت السفينة يونتي إكسبلورر بأنها قد أصيبت بصاروخ أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حيث استجابت المدمرة كارني لنداء الاستغاثة، وأثناء المساعدة في تقييم الأضرار استشعرت المدمرة كارني هجوم لطائرة من دون طيار أخرى، مما أدى إلى تدمير الطائرة من دون طيار دون أي ضرر أو إصابات على متن كارني أو سفينة يونتي إكسبلورر، فيما أبلغت يونتي إكسبلورر عن حدوث أضرار طفيفة ناجمة عن الهجوم الصاروخي.

القيادة المركزية الأميركية أوضحت أن الحادثة الثالثة كانت في حوالي الساعة 3:30 مساء بعد أن أصيبت السفينة «إم في» رقم 9 بصاروخ تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أثناء عملها في ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر، حيث أبلغت ناقلة البضائع التي ترفع علم بنما والمملوكة والمدارة من قبل برمودا والمملكة المتحدة عن وقوع أضرار ولم تقع إصابات.

وكانت الحادثة الرابعة في حوالي الساعة 4:30 مساء بعد أن أرسلت السفينة «إم في سوفي» نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم بصاروخ، حيث استجابت المدمرة كارني مرة أخرى لنداء الاستغاثة ولم يبلغ عن وقوع أضرار جسيمة. وأشار البيان إلى أنه «بينما كانت كارني في طريقها لتقديم الدعم قامت بإسقاط طائرة من دون طيار كانت متجهة نحوها، وتعد سوفي سفينة نقل بضائع ترفع علم بنما، ويتكون طاقمها من بحارة من ثماني دول». بحسب القيادة المركزية الأميركية.

وندد مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات بالهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة على سفينة «غالاكسي ليدر» في البحر الأحمر، ودعوته إلى الإفراج عنها وعن طاقمها. كما طالب أعضاء مجلس الأمن بوقف جميع الهجمات والتصرفات والإفراج الفوري عن السفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها.

وحذّرت الحكومة اليمنية مراراً من «خطورة الميليشيا الحوثية الإرهابية وأجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة».

وأكدت في أحدث بياناتها «أن الأعمال الحوثية لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، إذ إن الجماعة التي أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصيراً للقضايا العادلة.