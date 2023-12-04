اليمن تشارك في اجتماع الدورة الوزارية الـ39 لمنظمة التعاون الإسلامي

الإثنين 04 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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شاركت بلادنا اليوم في اجتماع الدورة الوزارية التاسعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والمنعقدة في مدينة اسطنبول التركية بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول.

وناقش الإجتماع الذي إفتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة للمنظمة، عدداً من الموضوعات الاقتصادية للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتقرير حول استراتيجية الكومسيك وخطة منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025م والتجارة البينية في منظمة التعاون الإسلامي.

وركز الاجتماع، على تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي وتعميق التعاون المالي وتحسين قطاعي النقل والاتصالات وتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي وزيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة الأمن الغذائي، وتنفيذ برامج التخفيف من حدة الفقر وكذا التعاون في التحول الرقمي والاستعدادات لتبادل الآراء حول تحسين قدرات التجارة الإلكترونية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول خلال مداخلته الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور لبلادنا الاحتياج الكبير للتمويل وضرورة مساهمة المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية للتخفيف من الآثار الكارثية الكبيرة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء الحرب التي تخوضها اليمن منذ تسع سنوات ضد مليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران وماسببته من تدهور للوضع الاقتصادي والتنموي والمعيشي في البلاد . حضر الاجتماع سفير بلادنا لدى تركيا محمد طريق .